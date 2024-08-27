‘Tam Bir Centilmen’ filmi

Oynadığı her rolün hakkını fazlasıyla veren Çağatay Ulusoy, son dönemlerin durdurak bilmeden çalışan isimlerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

En son geçtiğimiz sezon oynadığı ‘Gaddar’ (NOW TV) dizisiyle ekranlarda izlediğimiz oyuncu, buradaki ‘Dağhan’ karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Çağatay Ulusoy’un başrolünü Ebru Şahin ile birlikte paylaştığı yeni filmi ‘Tam Bir Centilmen’, 26 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak. Ulusoy, yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı filmde ‘Saygın’ isimli bir tipe hayat veriyor.

‘Mesele centilmenlik, para değil’ sloganıyla tanıtımı yayınlanan film, bende heyecan yarattı. Çağatay Ulusoy, kendine hayran bırakan oyunculuğuyla yine güzel bir iş çıkarmışa benziyor. Açıkçası, filmi merakla bekliyorum.

Bir Başkadır Benim Memleketim

90’ların 4 ünlü sesi Sibel Alaş, Eda Özülkü, Jale ve Hazal’ın seslendirdiği ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’, Ossi Müzik etiketiyle yayınlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümüne özel olarak hazırlanan şarkının sözleri ilk kadın Türkçe şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş’e ait. Âdeta ikinci millî marşımız gibi hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla söylediğimiz şarkının yeni düzenlemesini orijinaline sadık kalarak Serdar Ayyıldız yapmış.

Şarkıya Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde çok güzel bir klip çekilmiş. Yıllardır severek dinlediğim bir eser. Yeni versiyonunu da çok beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Ferda Yıldırım ekranlara döndü

Ferda Yıldırım, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. Sunucu, dün Kanal D’de yeni sezonu başlayan sabah kuşağı programı ‘Neler Oluyor Hayatta’ ile izleyici karşısına çıktı.

Ferda Yıldırım, son olarak 10 yıl boyunca Beyaz TV’de sunduğu ‘Her Açıdan’ programından 2021 yılında ayrıldıktan sonra kendi adını taşıyan YouTube kanalında programlar yapıyordu.

Programda Hakan Ural’ın partneri olan Ferda Yıldırım’ın, ekran karşısındaki duruşuyla, tecrübesiyle ve bilgisiyle hafta içi her sabah saat 09.00’da yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ya renk katacağına inanıyorum. Reytingleri bol olsun.