Tam Finans Kağıthane’de yeni şubesiyle büyümeye devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Tam Finans Kağıthane’de yeni şubesiyle büyümeye devam ediyor
İstanbul, 27 Şubat 2024 – Türkiye'nin önde gelen finans şirketi Tam Finans, hizmet ağına bir yenisini daha ekleyerek Kağıthane’de yeni bir şube açtı. Bu adım, şirketin Türkiye genelindeki varlığını güçlendirmeyi ve esnaf ile KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunmayı amaçlıyor.

Tam Finans'ın Kağıthane şubesi, şirketin mevcut hizmet ağını daha da genişleterek çevredeki esnaf ve KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde yanıt verme misyonunu sürdürüyor.

Esnaf, Kobi ve girişimcilere nakit ihtiyaçlarında cansuyu olmak temel gayemiz

Tam Finans Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan konuyla ilgili şunları söyledi: Kağıthane'de açtığımız yeni şubemiz, ticaretin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunmak için önemli bir adım. Yeni şubemizde, 20 kişilik güçlü kadromuzla, hızlı ve kaliteli bir hizmet vereceğiz.

Bu yıl içerisinde 41 bin farklı müşteriye hizmet sunarak, 130 bin'den fazla işlem gerçekleştirdik ve aktif müşteri portföyümüzü büyüttük. 2024 yılında Tam Finans olarak, bu alanda sektörde lider konumumuzu daha da güçlendirmeye kararlıyız. Saha kadromuza olan güvenimizle birlikte, yıl sonuna kadar 100'den fazla yeni mezun çalışma arkadaşını ekibimize katacağız. Bu hamlelerle, müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı ve 2024 büyüme stratejimiz kapsamında ülkemize istihdam sağlamaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Sahadaki gücümüzü artırarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki esnaf, KOBİ ve girişimcilere de nakit ihtiyaçlarında cansuyu olmak temel gayemiz” şeklinde konuştu.

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Tam Finans hakkında:

Tam Finans Faktoring A.Ş, 2012 Mayıs ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan faaliyet iznini alarak Haziran ayında müşterilere hizmet vermeye başlamıştır. EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ortaklığı ve güçlü sermaye yapısı, 700’den fazla çalışan sayısı ve toplam 56 şube ve mobil ekipleriyle Türkiye’nin 26 farklı ilinde hizmet vermektedir. Ödenmiş sermayesi 428 Milyon TL olan Tam Finans, güçlü mali yapısı, teknolojiyi takip eden yenilikçi yaklaşımı (AR-GE merkezi olan tek faktoring şirketi), müşteri odaklı çalışma anlayışı ve güvenilir kurumsal kimliği ile bugüne dek 140 binin üzerinde müşteriye işlem yapmış, sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır.

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