Tam Senin Tarzın’ın Mini Elbiseleriyle Kendinizi Özel Hissedin

Hem desenleri hem de kumaş özellikleri ile sezonlar ilerledikçe değişime uğrasa da kadın modasına kattıkları ve tüm tarzlar içerisinde kendine edindiği yer, bu özel parçanın gelecekte de favoriler arasında yer alacağını gösteriyor. Yaz ayları başta olmak üzere hemen tüm mevsimlerde tercih edilen mini elbise modelleri, sokak modasında, iş dünyasında ve fantezi giyimde kendisine özel bir yer buluyor.

Geçtiğimiz haftalarda yeni sezon ürünlerini görücüye çıkaran markalar, sezonun ne kadar renkli geçeceğini de müjdelemişti. Koleksiyonlarında yer alan iddialı ve farklı tasarımlarla radarımıza takılan Tam Senin Tarzın, zamanın ötesinde çizgileriyle aslında gelecekte de bizi nasıl renkli ve zarif günlerin beklediğini duyurdu. Hemen her vücut tipinin keyifle giyebileceği tasarımlara imza atan marka, her bedende güzelliğin tek ve benzersiz bir mini elbise ile mümkün olabileceğinin de altını bir anlamda çizmiş oldu

Renkli ve Desenli Mini Elbiseler ile Sezonu Selamlayın

Tam Senin Tarzın koleksiyonlarında farklı kumaşlar, etkileyici çizgiler ve kusursuz dikişler sizleri bekliyor. Sezona tarzınızı ve iddianızı en iyi şekilde yansıtabileceğiniz, sizi anlatan tasarıma en uygun fiyatlarla, güvenle sahip olabilirsiniz. Sırt dekolteli, yırtmaçlı, aksesuarlı ya da kemer detaylı onlarca farklı seçenek arasından seçim yapabilmeniz de mümkün.

Loren Kolsuz Sırt Dekolteli Elbise

Şaşırtıcı parçalardan hoşlananlar için tam olarak sürprizlerle dolu bir mini elbise tasarımı. Kolsuz tasarımı, bel ve göğüs oturtmalı yapısı ve en doğru noktaya ulaşan etek boyu ile şık bir görünüm sunan model, sırt dekoltesi ile de kullanıcısını şıklık yarışında bir üst seviyeye taşıyor. Hem kumaş hem de dikim özellikleri ile eşsiz bir konfor sunan tasarımı günün her saatinde keyifle kullanabilirsiniz.

Şanzelize Çiçek Desenli Elbise

Biraz romantizm, biraz nostalji ve bol şıklık arayanların ilk görüşte aşık olacakları bu çiçek desenli mini elbise, günün her saatinde tercih edilebilecek parçalardan. Transparan desenli kol detayıyla benzerlerinden farklılaşan tasarım, canlı renkleri ve kusursuz deseniyle de oldukça dikkat çekici. Kır düğünü için elbise modeli arayışında olanları da memnun edecek bu eşsiz tasarıma, Tam Senin Tarzın güvencesiyle kredi kartı, havale ya da kapıda ödeme seçeneklerinden faydalanarak sahip olabilirsiniz.

Amira Straplez Elbise

Staplez mini elbise modelleri sezona damga vurmaya devam ederken, bu özel yırtmaçlı tasarım, rengiyle, duruşuyla kullanıcılarına sadelik ve şıklık vadediyor. Tarzınıza uygun ayakkabı takı ve çantalarla tamamlayabileceğiniz bu özel tasarımı günün hemen her saati kullanabilmeniz mümkün. Hem sokak hem de iş dünyasında karşılaşabileceğimiz sade tasarım, zamansız duruşuyla çok uzun yıllar keyifle kullanılabilecek parçalar arasında gösteriliyor.

Karla Tek Omuz Zincirli Elbise

Siyah mini elbise modelleri arasında özel zincir detayıyla belki de en sıra dışı tasarımlardan biri. Tek omuz boyunca uzanan ve etek ucunda sonlanan zincir tasarıma özgünlük katarken, özel kumaş ve işçilik kalitesi de modelin benzerlerinin arasından sıyrılmasına yardımcı oluyor. Minimal bir sırt detayı ile hareketlendirilen tasarım davet, etkinlik, balo ve kutlamalara uygun mini elbise alternatifleri arasında gösteriliyor.

Jessica Sırt Dekolteli Tül Elbise

Beyaz mini elbise, sezonun en iddialı parçalarından. Farklı tasarımlarla günün her saatinde karşımıza çıkan bu özel renk, özellikle nikah elbise fikirleri arayışında olanların da ilk duraklarından biri. Tam Senin Tarzın koleksiyonlarında yer alan sırt dekolteli bu özel tül elbise hem mezuniyet balosu ya da nikah merasimlerinde hem de kutlama ve partilerde tercih edilebilecek alternatiflerden. Dilerseniz aynı modelin siyah rengini de bu geniş koleksiyonda markanın web sitesinden bulabileceğinizi hatırlatalım.