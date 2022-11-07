Arjantin'de çılgın final. Tam tamına 11 kırmızı kart çıktı

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşılaştı. Maçın hakemi Facundo Tello, 90+4 ile 120+10 dakikaları arasında 1 teknik direktör ve 10 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Racing Club'ın 1-2 kazandığı karşılaşmada ilk golü 19'da Briasco attı ve Boca öne geçti. 22'de Rojas durumu eşitledi. Hakem 90+5'te Boca'dan Villa, Racing'den ise Carbonero'ya kırmızı kart gösterdi. 90+7'de ise Boca Juniors teknik direktörü Hugo Ibarra kırmızı kart gördü. Mücadele 10'ar kişiyle 1-1 bitti.

Otuz dakikalık ekstra uzatma bölümünde ise 8 kırmızı kart çıktı. Hakem Tello 100'üncü dakikadan 120+10'uncu dakikaya kadar 6 Boca Juniors 2 Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart gösterdi. Mücadeleyi 118. dakikada gelen golle Racing Club kazansa maça kırmızı kart kararları damga vurdu. Hakem Tello, birbirlerine sert müdahalede bulunan ve itişen futbolculara kırmızı kart göstermekten imtina etmedi.

Boca Juniors takımı 6'dan fazla kırmızı kart gördüğü için maçın hükmen 0-3 Racing Club lehine sayılması bekleniyor.