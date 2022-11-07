7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Arjantin'de çılgın final. Tam tamına 11 kırmızı kart çıktı

Arjantin'de çılgın final. Tam tamına 11 kırmızı kart çıktı

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde saha karıştı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 09:50
Takip Et

Tam tamına 11 kırmızı kart çıktı. Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde saha karıştı

Arjantin'de çılgın final. Tam tamına 11 kırmızı kart çıktı
+
Aa
-

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşılaştı. Maçın hakemi Facundo Tello, 90+4 ile 120+10 dakikaları arasında 1 teknik direktör ve 10 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Racing Club'ın 1-2 kazandığı karşılaşmada ilk golü 19'da Briasco attı ve Boca öne geçti. 22'de Rojas durumu eşitledi. Hakem 90+5'te Boca'dan Villa, Racing'den ise Carbonero'ya kırmızı kart gösterdi. 90+7'de ise Boca Juniors teknik direktörü Hugo Ibarra kırmızı kart gördü. Mücadele 10'ar kişiyle 1-1 bitti.

Otuz dakikalık ekstra uzatma bölümünde ise 8 kırmızı kart çıktı. Hakem Tello 100'üncü dakikadan 120+10'uncu dakikaya kadar 6 Boca Juniors 2 Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart gösterdi. Mücadeleyi 118. dakikada gelen golle Racing Club kazansa maça kırmızı kart kararları damga vurdu. Hakem Tello, birbirlerine sert müdahalede bulunan ve itişen futbolculara kırmızı kart göstermekten imtina etmedi.

Boca Juniors takımı 6'dan fazla kırmızı kart gördüğü için maçın hükmen 0-3 Racing Club lehine sayılması bekleniyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
1
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
2
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
3
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
5
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
6
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
7
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
﻿Google bir uygulamanın daha fişini çekti. Artık kullanılamayacak
﻿Google bir uygulamanın daha fişini çekti. Artık kullanılamayacak
﻿Google bir uygulamanın daha fişini çekti. Artık kullanılamayacak
﻿Jorge Jesus'tan özel ders hamlesi
﻿Jorge Jesus'tan özel ders hamlesi
﻿Jorge Jesus'tan özel ders hamlesi
﻿Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alacak
﻿Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alacak
﻿Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.