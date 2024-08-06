Tamamen bedava oldu. Yeni karar Meclis’ten geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tamamen bedava oldu. Yeni karar Meclis’ten geçti

Karar resmen onaylandı, tamamen ücretsiz oldu. İşte detaylar...

Son Haberler
Ses, Benim Vatanım yarışmasının kazananları belli oldu Kültür Sanat
Ses, Benim Vatanım yarışmasının kazananları belli oldu
Tamirciye bırakılan arızalı otomobilleri çalarken yakalandı Yaşam
Tamirciye bırakılan arızalı otomobilleri çalarken yakalandı
Türkmenistan ve Kazakistan enerji sektöründe işbirliğini görüştü Dünya
Türkmenistan ve Kazakistan enerji sektöründe işbirliğini görüştü
Şehir savaşında taş üstünde taş kalmadı Gündem
Şehir savaşında taş üstünde taş kalmadı
Milli voleybolcuya montaj skandalı Spor
Milli voleybolcuya montaj skandalı
Çin ikinci konut kompleksinin inşaatı için bütçeyi onayladı Dünya
Çin ikinci konut kompleksinin inşaatı için bütçeyi onayladı
Ayyüce'den acı haber geldi Gündem
Ayyüce'den acı haber geldi