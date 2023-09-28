Devlet Tiyatroları'na yeni müdürler atandı

Turgay BEŞYILDIZ - YENİÇAĞ
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanan Tamer Karadağlı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne atanan balet Tan Sağtürk’ün ardından, ülkemizin sanat faaliyetleri için çok önem taşıyan bu iki önemli kurumda, yeni sezona mesai saatleri gözetilmeden oldukça hızlı ve yoğun girildi.
Bu sezon 14 ilde faaliyet gösterecek olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; bu illerin müdürlüklerine de, 2 kent Erzurum ve Bursa hariç, yeni isimleri atadı. Önümüzdeki Ekim ayı başında ‘perde’ diyecek olan yeni oyunlarla sahne alacak olan tiyatrolarda yoğun günler ve provalar yaşanıyor.
Tamer Karadağlı’nın görevlendirmesiyle, Erzurum ve Bursa il müdürlüklerin de bir
değişiklik olmazken; diğer 12 ilin Devlet Tiyatroları Müdürlüklerine şu isimler atandı.
DEVLET TİYATROLARININ İL MÜDÜRLERİ…
1-Fatih DOKGÖZ --------------------------- İSTANBUL
2-Esat TANRIVERDİ-------------------------ANKARA
3-Burcu AKSAKAL---------------------------İZMİR
4-Efe ÜNSAL---------------------------------ADANA
5-Arzu Tan BAYRAKTUTAN---------------BURSA
6-Gökhan TÜZÜN---------------------------ANTALYA
7-Erkan AYTEMUR--------------------------DİYARBAKIR
8-Özgür BAŞ----------------------------------KONYA
9-Ahmet UZUNER---------------------------TRABZON
10-Sezai YILMAZ-----------------------------ERZURUM
11-Sibel FERLİBEL---------------------------SİVAS
12-Ferdi ERKMEN---------------------------VAN
13-Betül GÖKÇER----------------------------KAYSERİ
14-Emrah KESKİN----------------------------DÜZCE
Bu arada, Türkiye’de bu sezon 14 ilimizde, kendi sahnelerinde, gerekirse festivallerde ve yurt dışında oyunlarını sergileyecek olan illerimizden; İzmir, Bursa, Sivas ve Kayseri’ye kadın oyunculardan müdürler atanırken, bu sezon sergilenecek oyunlar ve yeni faaliyetler için, önümüzde hafta içerisinde14 ilin müdürüyle, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın, Ankara’da bir toplantı yapması bekleniyor.