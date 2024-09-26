Tamer Karadağlı gündemdeyken usta oyuncu Selçuk Yöntem isyan etti! "Yazıklar olsun"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı’nın, sanatçılara yönelik sözleri tiyatro camiasında büyük tepki toplamıştı. Karadağlı bu sözlerle gündemden düşmezken usta oyuncudan olay bir paylaşım geldi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Sanatçı Gaye Filiz Alacacı Tamer Karadağlıyı kişisel sosyal medya hesabından eleştirdiği için telefonu alınarak 3 saat boyunca bir odada alıkonulduğunu ileri sürerek Karadağlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakanlık ise bu iddiaların ardından harekete geçti. DT’nin talebiyle müfettiş görevlendirdi.

USTA OYUNCU İSYAN ETTİ

Tamer Karadağlı eleştirilerin odağındayken usta oyuncu Selçuk Yöntem'den olay yaratacak bir paylaşım geldi.

Bir dönem Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularından olan Selçuk Yöntem geçmişten bugüne değişen yapıyı eleştirdi.

Selçuk Yöntem paylaşımında geçmişte tiyatronun başında bulunan isimleri sayarak "Sanatı ve sanatçılarını daha iyiye teşvik eden bir kurum nereden nereye geldi. Yazıklar olsun" diyerek isyan etti.

Tamer Karadağlı’ya müfettiş şoku! Hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu

KARADAĞLI’NIN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Karadağlı geçtiğimiz haftalarda “Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘Ben oyuncuyum’, ‘Ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor. ‘Çalışmayacaksanız istifa edin’ diyorum… Birçok arkadaşımıza ‘Gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, görünür olun, isminiz marka değeri taşısın’ diyorum. Bunu destekliyorum, herkese de izin veriyorum. Ama sözleşmelerinde ‘asli görevinizi aksatmamak’ kaydıyla.

Tamer Karadağlı’ya müfettiş şoku! Hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu

Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale Devre bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum” demişti.

Tamer Karadağlı'nın sanatçılara yönelik bu sözleri tepki toplamıştı.