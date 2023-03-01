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Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı

Manchester United'ın sahibi olan Glazer Ailesi, bir süre önce kulübü satılığa çıkardığını ve teklifleri alacağını duyurmuştu. Gelen iki teklifin ardından Glazer Ailesi, istedikleri rakamı da belirledi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 00:09
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Tamim bin Hamad Al Thani 136.56 milyar TL verecek mi

Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı
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The Guardian'da yer alan habere göre; Katar Şeyhi Tamim bin Hamad Al Thani, Nine Two Vakfı aracılığıyla bir teklif sundu. Ardından, İngiltere'nin zengin kişisi olan Ineos'un sahibi Sir Jim Rattclife de bir teklif sundu.
Thani ve Sir Jim Ratcliffe'in tekliflerinin 5.15 milyar euro (102.5 milyar TL) civarında olduğu, kulüpte hissesi olan Glazer Ailesi'nin altı üyesinin ise 6.83 milyar euro (136.56 milyar TL) fiyat belirlediği kaydedildi.
Glazer Ailesi'nin gelen üst üste galibiyetler, Barcelona karşısında turun geçilmesi ve 6 yıl sonra bir kupanın kazanılması sonrası fiyat yükselttiği, kulübü satma konusunda da kararsız olduğu da vurgulandı.

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