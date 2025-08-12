Tamir için bırakılan otomobili kundakladılar

Kaynak: İHA

Ordu’nun Ünye ilçesinde onarım için bir iş yerinin önüne bırakılan otomobil, kimliği meçhul bir kişi tarafından ateşe verildi.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Akkuş-Niksar 20. Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 3 ay önce bir iş yerine onarım için bırakılan otomobil, kimliği meçhul bir kişi tarafından kundaklandı. Aracı yakan şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki binalarda ikamet eden vatandaşlar yanan otomobili görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yarım saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü. Otomobil hurdaya döndü.

Vakanın yaşandığı bölgedeki iş yeri sahipleri, güvenlik kameralarını incelediklerinde aracın kundaklandığını belirledi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeyi güvenlik bandıyla kapatarak, araştırmalarda bulundu. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

aw515566-01.jpg

aw515566-03.jpg

