Tamircide patlayan telefonu üfleyerek söndürdü

Kaynak: DHA

Tamire bırakılan cep telefonu iş yerinde patladı. Tezgâhtaki patlamada bazı malzemeler alev aldı.

Hatay'da arızalı olduğu için tamir yapılan iş yerine götürülen cep telefonu patladı. Çalışanların panik halleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesindeki 100'üncü Yıl Çarşısı'nda cep telefonu tamiri yapan Mehmet Fil, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu, bir süre sonra tamir etmek üzere tezgaha bıraktı.

Tezgahtaki telefonun bir süre sonra patlaması sonucu tamir tezgahının altındaki bazı malzemeler alev aldı. Fil, alevleri üfleyerek söndürdü. Yaşanan panik halleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

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