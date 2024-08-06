Tamirciye bırakılan arızalı otomobilleri çalarken yakalandı

Kaynak: DHA
Tamirciye bırakılan arızalı otomobilleri çalarken yakalandı

İstanbul’da tamirciye bırakılan arızalı otomobili 2 hırsız çalmaya çalıştı. Aracı çalmaya çalışanlar otomobilin sahibi tarafından yakalandı.

İstanbul Küçükçekmece’de 2 hırsız tamirciye bırakan arızalı otomobili çalmaya çalıştı. Aracı yokuş aşağı iterek çalıştırmayı başaran hırsızlar ara sokaklardan kaçmaya çalıştı. Aracının çalındığını fark eden otomobilin sahibi ise hemen hırsızları aramaya başladı.

Hırsızlar ise bir ara sokakta duran ve çalışmayan arızalı aracı çalıştırmayı denedi. O sırada hırsızları bulan araç sahibi 2 kişiyi darbetti.

Sesleri duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüphelilerin darbedilmesi ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

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