CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi. Özgür Özel 1333 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Yeniden Genel Başkan seçilen Özel'i anahtar listesi de belli oldu. CHP Lideri Özel’in Parti Meclisi (PM) için belirlediği anahtar listede, mevcut PM’deki 48 isim korundu. Kurmay kadrosuna 32 isim eklemeyi planlayan Özel, Tolga Sağ, İlhan Cihaner, Kerim Rota ve Ozan Bingöl’ü kurmay kadrosuna dahil edecek.

Kurultay sonrası ise CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile özleşen soru sorma tezahüratı tekrarlandı. Tanal ve beraberindeki partililer bir araya gelerek "İmamoğlu'nun Silivri'de ne işi var?" diye soru sorup tempo tuttu.