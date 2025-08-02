Tandırda yakılan ateş evi küle çeviriyordu

Kaynak: İHA
Tandırda yakılan ateş evi küle çeviriyordu

Çorum'un Alaca ilçesinde müstakil evin tandır bölümünde yakılan ateşin çatıya sıçraması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Çinçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilaver A.'ya ait evin tandır kısmında kullanılmayan malzemeler yakıldığı sırada alevler, çatıda bulunan plastik su borularına sıçradı. Boruların tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm çatıyı ve müştemilat kısmını sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evin çatı kısmında hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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