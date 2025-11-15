

Edinilen bilgilere göre, kentte etkili olan fırtına merkez Bayındırlık Mahallesi Petrol Mezarlığı mevkiinde bulunan bir tandırdan kıvılcımlar yakında bulunan daha önce hasadı yapılan tarlaya sıçradı. Kısa sürede yayılan alevler 7 dönümlük alanda etkili oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevlerin evlere sıçraması engellenmiş oldu.