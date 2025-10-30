TRT'nin dijital platformu olan Tabii, bu kez İslam düşünce tarihinin önemli isimlerinden İmam Gazali’nin hayatını konu alan 30 bölümlük dizi hazırladı.

Hazırlanan İmam Gazali'nin hayatını anlatacak dizide başrol oyuncusu Taner Ölmez olacak. Kanalın yeni sezon tanıtımında yer alan oyuncu yeni projesi ile ilgili bilgiler de paylaştı.

Son olarak Mucize Doktor dizisinde büyük bir ilgi gören başarılı oyuncu Taner Ölmez şimdilerde de TRT dizisinde yer alacak.

Taner Ölmez, rolüne hazırlanma sürecini anlattığı bir röportaj ile gündeme geldi. Ölmez'in sözleri özellikle sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kimi izleyici oyuncunun hazırlık sürecini gerekli ve yerinde bulurken kimi izleyiciler de Taner Ölmez'in bu açıklamasının farklı bir mesaj taşığını TRT ile çalışma yaptığı için verilmiş bir cevap olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundular.

Taner Ölmez verdiği röportajda “Bir taraftan senaryoyu okumaya başladım, öbür taraftan da Kur’an okumaya başladım" diyerek bir anda açıklamaları ile gündem oldu.

Ölmez konuşmasında "İkisini birlikte, paralel götürmeye çalıştım. Çünkü İmam Gazali’yi anlamak için önce Kur’an-ı Kerim’i anlamam gerekiyordu.” demişti.

Taner Ölmez'in sözleri üzerine "Eleştirilmiş de adam işini layıkıyla yapmaya çalışıyor. sorulmuş anlatmış. inanç ile alakalı bir şey de dememiş", "Haftaya gel Kültür bakanı olarak işe başla", "Sene olmuş 2025 hala bu tarz reklam denemeleri"... gibi yorumlar da yapıldı.

Çekilen dizinin yönetmenliğini Sedat İnci, senaristliğini ise Emre Konuk yaptı. Dizide Taner Ölmez’e Yurdaer Okur İmam Cüveyni’yi, Caner Şahin Salih’i, Özge Özberk ise Seyyide Hatun’u canlandırarak eşlik edecek. Gebze'de kurulan özel bir stüdyoda çekimleri yapılan dizi Tabii aracılığı ile izleyicilere ulaşacak.