Taner Taşkın: Bir an önce toparlanmamız lazım

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Taner Taşkın: Bir an önce toparlanmamız lazım

Taşkın, karşılaşmanın ilk yarısında çok kötü oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir haftada 3 maç oynadığımız için biraz yorgunduk. İlk yarıda sahada hiç yoktuk. İkinci devre maçı çevirme adına her şeyi yaptık. Yediğimiz üçüncü gol VAR'dan geçerli sayıldı. Bir an önce toparlanmamız lazım. Play-off'taki yerimizin çok sağlam olduğunu söyleyemeyiz. Dört maçımızın en az ikisini kazanıp play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Biz bu günleri atlatırız çünkü ikinci devre oyuncuların göstermiş olduğu reaksiyon çok önemliydi."

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