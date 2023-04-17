Taner Taşkın: Bir an önce toparlanmamız lazım

Taşkın, karşılaşmanın ilk yarısında çok kötü oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir haftada 3 maç oynadığımız için biraz yorgunduk. İlk yarıda sahada hiç yoktuk. İkinci devre maçı çevirme adına her şeyi yaptık. Yediğimiz üçüncü gol VAR'dan geçerli sayıldı. Bir an önce toparlanmamız lazım. Play-off'taki yerimizin çok sağlam olduğunu söyleyemeyiz. Dört maçımızın en az ikisini kazanıp play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Biz bu günleri atlatırız çünkü ikinci devre oyuncuların göstermiş olduğu reaksiyon çok önemliydi."