Tanıdık isimler Fenerbahçe'ye karşı yok

Fenerbahçe'nin yarın Nice ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı öncesi Fransız ekibinde yolu Süper Lig'den geçen Ndombele ve Ndayishimiye sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmedi.

Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe yarın Nice'i konuk edecek. Fransız temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

NICE'TE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Bugün İstanbul'a gelen Nice'in kamp kadrosunda daha önce Süper Lig'de forma giyen Ndombele ve Ndayishimiye'nin yanı sıra Abdelmonem ile Boudaoui sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

Öte yandan takım kaptanı 41 yaşındaki Brezilyalı stoper Dante de dinlendirildiği için İstanbul'a getirilmedi.

FENERBAHÇE MAÇI KAMP KADROSU

Nice'in 23 kişilik Fenerbahçe maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Diouf, Dupé, Żelazowski, Abdi, Bah, Bard, Bompito, Clauss, Mendy, Oppong, Abdul Samed, Coulibaly, Gouveia, Louchet, Sanson, Vanhoutte, Boga, Cho, Diop, Jansson, Kevin Carlos, Moffi, Nguene

