Tanımadığı kızı tek yumrukta yere serdi. Hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen genç kıza yumruk attıktan sonra yakalanıp adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheli tekrardan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

16 Ocak günü Pazarcık ilçesinde 23 yaşındaki Nisa Akdere kaldırımda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan genç kız, kendisine saldıran Y.E.Y. hakkında şikayetçi oldu.

ffff.jpg

Ekiplerin çalışması ile saldırgan yakalandı. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.E.Y. polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

1111.jpg

Gözaltına alınan Y.E.Y. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

aw373970-01.jpg

Son Haberler
Kars polisini şaşkına çeviren olay! Makatlarından paket paket uyuşturucu çıktı
Polisler bile şaşkına döndü! Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlar ki…
Ekrem İmamoğlu'dan Erdoğan'a 'Turp' yanıtı
Ekrem İmamoğlu'dan Erdoğan'a 'Turp' yanıtı
Tanzanya hükümetinden Marburg virüsü hakkında açıklama geldi
Tanzanya hükümetinden Marburg virüsü hakkında açıklama geldi
Uzmanlar 'kırmızı alarm' veriyor! Tarladan sofraya taşınan zehre acil engel şart!
Uzmanlar 'kırmızı alarm' veriyor! Tarladan sofraya taşınan zehre acil engel şart!
Cengiz Ünder İtalya’ya dönecek mi? Resmi teklif geldi
Cengiz Ünder İtalya’ya dönecek mi? Resmi teklif geldi