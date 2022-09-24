Ünlü iş adamı 83 yaşında damat oldu

1990'lı yıllarda, adı İSKİ Skandalı'na karıştığı için aylarca gündemden düşmeyen, artık Ayvalık'ta sakin bir hayat süren eski iş insanı Halil Bezmen, önceki gün evlendi.

Bülent Cankurt'un haberine göre, 83 yaşında olan Halil Bezmen, 18 yıllık hayat arkadaşı Rengin Suar ile Bozcaada'da hayatını birleştirdi.

20 yılı aşkın ünlü siyasetçilerin danışmanlığını yaptıktan sonra Ayvalık'a yerleşerek zeytinyağı üretmeye başlayan ve ''Zeytinyağı Kraliçesi' 'olarak tanınan Rengin Hanım ile Halil Bey'in nikahına, sadece çok yakın dostları katıldı.

Halil Bey'in smokin giymemesine rağmen Rengin Hanım'ım gelinlik giymesi ve duvak takması dikkatlerden kaçmadı.