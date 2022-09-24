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Ünlü iş adamı 83 yaşında damat oldu

Eski iş insanı Halil Bezmen 83 yaşında damat oldu. Yıllardır Ayvalık da yaşayan Halil Bezmen 18 yıldır beraber olduğu Rengin Suar ile Bozcaada da sadece dostlarını katıldığı bir düğünle evlendi

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 13:03
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Tanınmış eski iş adamı 83 yaşında 3'üncü kez nikah masasına oturdu

Ünlü iş adamı 83 yaşında damat oldu
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1990'lı yıllarda, adı İSKİ Skandalı'na karıştığı için aylarca gündemden düşmeyen, artık Ayvalık'ta sakin bir hayat süren eski iş insanı Halil Bezmen, önceki gün evlendi.

Bülent Cankurt'un haberine göre, 83 yaşında olan Halil Bezmen, 18 yıllık hayat arkadaşı Rengin Suar ile Bozcaada'da hayatını birleştirdi.

20 yılı aşkın ünlü siyasetçilerin danışmanlığını yaptıktan sonra Ayvalık'a yerleşerek zeytinyağı üretmeye başlayan ve ''Zeytinyağı Kraliçesi' 'olarak tanınan Rengin Hanım ile Halil Bey'in nikahına, sadece çok yakın dostları katıldı.

Halil Bey'in smokin giymemesine rağmen Rengin Hanım'ım gelinlik giymesi ve duvak takması dikkatlerden kaçmadı. 

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asuman 1789
24.09.2022 14:12
Kimi insanda ne mide var ya  
 
Oflu
24.09.2022 13:47
İnsanlar evlenmeden nasıl birlikte oluyor,ne demek hayat arkadaşi  
 
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