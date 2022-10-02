Ünlü müzisyen eşi ile beraber aynı dizide oynayacak

90'lı yıllarda 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' başta olmak üzere çok sayıda hit şarkının altına imzasını atan sanatçı Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ve yapımcı Barış Adem Arslan ile galada objektiflere yansıdı.

Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile ulusal bir kanalda hafta içi her gün ekrana gelecek olan 'Gün Dönümü' adlı dizide rol alacağını söyledi.

Duygulu, "Bella Rus turizmci Alexsandra rolünde, ben ise kendimi oynuyorum. Aksiyon dolu bir proje olacak" dedi.