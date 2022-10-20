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Oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekoltesi olay oldu

Dün akşam bir defileye katılan güzel oyuncu Merve Oflaz, yeşil renkteki kasık dekolteli pantolonuyla gündem oldu. Yürürken frikik vermemek için dikkat eden MerveOflaz'ın kasık dekoltesi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 16:05
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Tanınmış oyuncu kasık dekolteli pantolonu ile gündem oldu

Oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekoltesi olay oldu
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Survivor tarihinin ilk kadın şampiyonu olan ve ardından sunuculuk ve oyunculuk yapan,  son olarak Arka Sokaklar'da oynayan Merve Oflaz, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.. Dün akşam bir defileye katılan Merve Oflaz, kasık dekolteli pantolonu ile tüm bakışları üzerine çekti.

DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sağlıklı beslenmesine ve spor yapmaya özen gösteren 34 yaşındaki ünlü isim, defileye yeşil renkteki kasık dekolteli bir pantolonla katıldı. Pantolonu göbek dekolteli bir büstiyer ile kombinleyen Oflaz, sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu

.

KOMBİNİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

Merve Oflaz'ın kombinini beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları, "Tarz yapmaya çalışırken saçmalıyorlar", "Bunun nesi moda" ve "Böyle modanın canı cehenneme" gibi yorumlar yaptı.

İşte o yorumların bazıları

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Allah akıl fikir versin.
20.10.2022 16:43
Zaten her tarafımız sapık, yobaz dolu, bunlar da onların ekmeğine yağ sürüyor.  
 
Mustafa bey
20.10.2022 16:43
Ar olmayınca  
 
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