Nejat İşler kız arkadaşı ile sarmaş dolaş. Bakışlara aldırış etmediler

Usta oyuncu Nejat İşler, gece hayatından kopamıyor. Komedi ve aksiyon konulu "Tamirhane" adlı filmde rol alan Nejat işler, önceki akşam bir mekanda kız arkadaşıyla felekten bir gece çaldı.

ÇEVREDİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Kız arkadaşıyla samimi görüntüler veren Nejat İşler, çevredeki bakışlara aldırış etmedi. Daha sonra mekandan tek ayrılan ünlü oyuncu soruları cevapsız bıraktı.