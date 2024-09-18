Tanışma teklifini kabul etmeyen kadına kurşun yağdırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tanışma teklifini kabul etmeyen kadına kurşun yağdırdı

İstanbul Üsküdar'da M.M.Ö. mahalleden tanıdığı N.A. adlı kadının tanışma teklifini kabul etmemesi üzerine kadının çalıştığı iş yerinde pusu kurarak iş çıkışında kadına kurşun yağdırdı.

N.A. yaralanırken M.M.Ö. olaya şahit olan vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldı. Olay sırasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 23.40 sularında Güzeltepe Mahallesinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre M.M.Ö. isimli saldırgan, aynı mahallede oturan N.A adlı kadına tanışma teklifinde bulundu. Teklifinin kabul görmemesi üzerine, kadının iş yerine giden M.M.Ö. işten çıkan N.A.'ya kurşun yağdırdı. Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

N.A. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise kaçmaya çalışan M.M.Ö.'yü linç etmek istedi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutukladı.

ÖNCE KADINI VURDU SONRA İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI

Saldırı anı görüntülerinde sokağın köşesinde bekleyen M.M.Ö., kadının yürüdüğü sırada üzerinde bulunan silahla ateş etmeye başlıyor. N.A. yere yığılıyor. M.M.Ö. aynı silahla intihar girişiminde bulunuyor. Silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan M.M.Ö. çevredeki vatandaşlar tarafından kovalanıyor.

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