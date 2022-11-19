Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor
Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor
Çekimleri Emma Summerton tarafından gerçekleştirilen Love Letters to the Muse (İlham Perisine Aşk Mektupları) başlıklı 2023 Pirelli Takvimi Milano’daki Pirelli HangarBicocca çağdaş sanat müzesinde tanıtıldı.
Takvime poz veren isimler arasında kahin Lila Moss, fotoğrafçı Guinevere Van Seenus, teknoloji uzmanı Karlie Kloss ve Bella Hadid gibi isimler var. İşte çok merak edilen Pirelli 2023 takviminden özel kareler...