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Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

Çekimleri Emma Summerton tarafından gerçekleştirilen Love Letters to the Muse (İlham Perisine Aşk Mektupları) başlıklı 2023 Pirelli Takvimi Milano’daki Pirelli HangarBicocca çağdaş sanat müzesinde tanıtıldı.

Galeri Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 20:32
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Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

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Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

Takvime poz veren isimler arasında kahin Lila Moss, fotoğrafçı Guinevere Van Seenus, teknoloji uzmanı Karlie Kloss ve Bella Hadid gibi isimler var. İşte çok merak edilen Pirelli 2023 takviminden özel kareler...

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Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

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Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

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Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

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Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

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Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

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Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

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Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

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Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

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Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

12/13
Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

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Pirelli 2023 Takvimi tanıtıldı. Her yıl merakla bekleniyor

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