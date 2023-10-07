Tanju Çolak Kırıkkale'de

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Tanju Çolak bugün saat 15.00'te Kırıkkalegücü Spor Kulübü’nde yönetim ve futbolcularla bir araya gelecek.

Tanju Çolak Kırıkkale'de

Tanju Çolak’ı Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Şeref Akbal ve yönetimi karşılayacak. Saatlerce kulüpte kalacak olan Çolak, futboldaki deneyimlerini Kırıkkalegücü futbolcuları ile paylaşacak. Sohbettin ardından Akbal, Çolak’a Kırıkkalespor forması hediye edecek.

Çolak’ı Kırıkkale’de görmekten son derece mutlu olacağını açıklayan Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Şeref Akbal, “Bir aksilik olmaz ise inşallah önümüzdeki Cumartesi günü saat 15.00’da Çolak, kulübümüzde olacak. Burada kendisini ağırlayacağız.

Çolak, yılların deneyimlerini Kırıkkaleli futbolcularla paylaşacak. Bu bizi çok mutlu edecek. Futbolcularımıza motivasyon olacak. Güzel bir gün geçireceğiz. Programın sonunda kendisine Kırıkkalespor forması hediye edeceğiz.”dedi.

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