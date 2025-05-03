Tanju Özcan 'Erdoğan vazgeçemez' diyerek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Tanju Özcan 'Erdoğan vazgeçemez' diyerek açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alkol ile muhalefeti hedef aldığı açıklamalara yanıt verdi. Özcan, “Alkol yasaklansın! Bana uyar da @RTErdogan‘a uymaz. Zira alkol ve sigaradan aldığı vergiden vazgeçemez!! Boş yapmayın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda muhalefeti hedef alarak sosyal tesisleri meyhaneye çevirdiklerini iddia etti.

Erdoğan, "Milletimiz hizmet bekleye dursun, bunların devraldıkları belediyelerdeki ilk icraatlarından biri sosyal tesisleri adeta meyhaneye çevirmek oluyor. Affedersiniz rakının, viskinin, biranın, şarabın fiyatını dert ettikleri kadar, halkımıza astronomik rakamlarla sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar" ifadelerin kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alkol ile muhalefeti hedef aldığı açıklamalara sert yanıt verdi.

Sosyal medya platformu X’den paylaşımda bulunan Özcan, “Alkol yasaklansın! Bana uyar da @RTErdogan‘a uymaz. Zira alkol ve sigaradan aldığı vergiden vazgeçemez!! Boş yapmayın” dedi.

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