Tanju Özcan hesapladı: Görevde kaldığı her yılda ortalama bir seçim kaybettin

CHP’de kurultay davası tartışmaları sürerken bugün dava için 8 Eylül’e erteleme kararı gelmişti. Davada Lütfü Savaş'ın avukatının CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Gayri meşru" demesine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan sert tepki geldi. Özcan, “Görevde kaldığın her yılda ortalama bir seçim kaybettin. Hiç utanmadan hala seçimle kaybettiğin koltuğu hukuk darbesiyle geri almaya çalışıyorsun! Yetmedi mi CHP'ye verdiğin zarar? ortak mısınız saray rejimiyle?” ifadelerini kullandı.

DAVA ERTELENDİ

Türkiye gündeminde geniş yer alan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda "şaibe" iddialarına yönelik kurultay davasında duruşma bugün gerçekleşti. Dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 10.00'da başlamıştı. Lütfü Savaş'ın avukatı kurultayın iptalini talep ederek Özgür Özel'in görevden alınmasını talep ederken Özel için de “Gayri meşru” demişti. CHP'nin avukatı ise "Davacı vekili milli güvenlik sorunu" dedi. Mahkeme davanın 8 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

CHP’nin kurultay davası ertelendi!

“GÖREVDE KALDIĞIN HER YILDA ORTALAMA BİR SEÇİM KAYBETTİN”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise “Gayri meşru” cümlesine ateş püskürttü. Özcan’ın Kılıçdaroğlu hesabı ise dikkat çekti. Özcan, şunları dile getirdi:

“Kemal Kılıçdaraoğlu, AKP'nin siyasi çöplüğünden çıkartıp CHP'ye aldığın Lütfü Savaş'ın avukatı, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel için "Gayri meşru" diyor. Biz Genel Başkanımızı cami avlusunda bulmadık. Kurultay'da bileğinin hakkıyla seçilerek geldi. Görevde kaldığın her yılda ortalama bir seçim kaybettin. Hiç utanmadan hala seçimle kaybettiğin koltuğu hukuk darbesiyle geri almaya çalışıyorsun! Yetmedi mi CHP'ye verdiğin zarar? ortak mısınız saray rejimiyle?”