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Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu ve Amberin Zaman için ne dedi? Tanju Özcan kimdir?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna sert sözler söyledi. Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ve PKK destekçisi Amberin Zaman ile fotoğrafını paylaştı. Peki, Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu ve Amberin Zaman için ne dedi? Tanju Özcan kimdir?

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 11:24
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Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu ve Amberin Zaman için ne dedi? Tanju Özcan kimdir?

Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu ve Amberin Zaman için ne dedi? Tanju Özcan kimdir?
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Bolu Belediye Başkanı ve önceki dönem CHP milletvekili Tanju Özcan, Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlunu, FETÖ ve PKK destekçisi Amberin Zaman ile görüşmesini sert dille eleştirdi. Tanju Özcan hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu ve Amberin Zaman’ın beraber çekildiği fotoğrafı paylaşarak, “Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Amberin Zaman gibi hain bir kaçakla İngiltere’de ne görüşür niye görüşür? ” diye sordu.

Kemal Kılıçdaroğlunun İngiltere gezisini eleştiren Tanju Özcan, “Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Amberin Zaman gibi hain bir kaçakla İngiltere’de ne görüşür niye görüşür? Bunu birkaç gün önce terör örgütü siyasi tetikçileriyle görüşen AKP sormadan ben sorayım. Gerçekten bu tiplerle görüşerek, başörtüsü tartışması açarak nereye varmak istiyoruz. Bir anlasam” dedi.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu.

Evli ve bir çocuk babası olan Tanju Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve serbest avukat olarak çalıştı.

Bolu Belediyesinde Belediye Meclis Üyeliği, Bolu spor Yöneticiliği görevleri yapan Tanju Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde CHP Bolu Belediye Başkan Adayı oldu.

Tanju Özcan, 22 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde gelerek Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili seçildi.

24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi oldu.

24.dönemde TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 25. dönemde Cumhuriyet Halk Partisinden Bolu Milletvekili seçildi.

Tanju Özcan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanı oldu.

Özcan, sığınmacılar ile ilgili haklı çıkışlarının ardından hedef gösterilirken CHP'den 1 yıllık süreyle geçici ihraç edildi.

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