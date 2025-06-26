Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçerse ne yapacağını açıkladı

CHP'nin 30 Haziran tarihinde görülecek olan Kurultay davasına az bir süre kalırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla tekrar partinin başına getirileceği iddiaları iyice artmaya başladı.

Kılıçdaroğlu'nun da "Kabul etmesem partiye kayyum atayacaklar. Partimi kayyuma mı teslim edeyim?" açıklaması, bu yönde bir karar verildiği takdirde, karara uyacağını belirtti. .

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV'de katıldığı programda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun partinin başına getirildiği takdirde CHP üyeliğini askıya alacağını duyurdu.

"CHP ÜYELİĞİMİ ASKIYA ALMAM GEREKECEK"

Özcan açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"Ben kişisel olarak bugün itibariyle şunu düşünüyorum. Başında söyledim, ben öyle bir karar verilirse (mutlak butlan) Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmış bir darbe olarak değerlendireceğim demiştim. Ve bu darbe sonunda darbecilerle birlikte hareket edip görev kabul eden olursa, Cumhuriyet Halk Partisi benim nazarımda darbecilerin yönetimi altına girmiş olacak. Ve o darbeciler Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönettiği sürece de benim Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi askıya almam gerekecek benim anlayışıma göre.

Ben darbecilerin, benim darbeci olarak göreceğim bu mahkeme kararı öyle olursa ve bu arkadaşlar görevi kabul ederse, onlara artık darbeci diyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi darbecilerin yönetimindeyken, benim de üyeliği askıya almam gerektiğini düşünüyorum.

"TALİMATLA YÖNETİMİNE GELENLERİN DARBECİLERDEN BİR FARKI YOK"

Benim demokrasi anlayışımda darbe ile darbe sonrası darbeyi yapanların talimatıyla parti yönetimine gelenlerin benim açımdan darbecilerden bir farkı yok. O yüzden darbecilerin yönettiği bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyeliği askıya almak en demokratik tepki olarak şu an için aklıma gelen bu, kendi adıma."