Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! Muharrem İnce'yi hatırlattı

Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara sesleniyorum: Sizden korkan sizden namerttir. Benden mesaj bekleyen herkese açıkça söylüyorum. Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin kutsal ocağında boğmaya kararlıyız.” ifadelerine yer verdi.

Sessizliğimiz Suskunluk Değil, Sorumluluktur…



20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 30, 2025

TANJU ÖZCAN ESKİ DEFTERLERİ AÇTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, X hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert bir şekilde eleştirdi. Özcan, 2014 kurultayındaki oylamada usulsüzlük olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce adayken 2014 kurultay sürecinde 1100 imza ile girip nasıl 740 oy aldınız? 2018 yılında 31 imzayı nasıl geri çektirdiniz? Mükerrer imza sahipleri Tüzük gereği Divan Başkanı tarafından çağrılıp ‘tercihini açıklamalı’ hükmünü neden uygulatmadınız? Kurultaylar öncesi kaç delegenin yakını işten çıkarılma tehdidi aldı? Hangi Belediyelere kaç kişi alındı? Recep Tayyip Erdoğan şaibeli diyecek, siz de ‘ben demedim, ona sorun’ diyerek sıyrılacaksınız! Recep Tayyip Erdoğan siz kazanınca hiç şaibeli demedi. Çünkü sizi geri istiyor, dişine göre görüyor! Susarsanız, bana da konuşma hakkı doğar! Bana bir Savcı sorarsa daha açık anlatırım!”

Sn @kilicdarogluk Muharrem İnce aday iken 2014 kurultay sürecinde 1100 imza ile girip, nasıl 740 oy aldınız? 2018 yılında 31 imzayı nasıl geriye çektirdiniz? Mükerrer imza sahipleri Tüzük gereği Divan Başkanı tarafından çağrılıp “tercihini açıklamalı” hükmünü niye uygulatmadınız!… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 2, 2025

KURULTAY SORUŞTURMASI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı, “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla gündeme oturdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve sekiz milletvekilinin dosyaları ayrıldı.

Soruşturmada adı geçen milletvekilleri arasında Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer yer alıyor.