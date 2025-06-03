Tanju Özcan o ismi işaret etti: Gelirse CHP'den ayrılırım

CHP hakkında asılsız iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. "Kılıçdaroğlu geleceğine kayyım atansın" yönünde başvuru yaptığı iddiasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozarak tehdit edildiğini açıklamıştı.

30 Haziran tarihinde gerçekleşecek davada mutlak butlan çıkacağı iddia edilirken, CHP'li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması geldi.

"KILIÇDAROĞLU GELİRSE 30 YILLIK PARTİMDEN AYRILIRIM"

Daha önce Kılıçdaroğlu'nu uyaran ve Muharrem İnce ile yarışına atıf yaparak "2014 dahil tüm CHP Kurultayları tartışmaya açarım! Yapmayın ve konuşturmayın beni" diyen Özcan yaptığı yeni açıklamada mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesi durumunda partiden ayrılacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Özcan, şunları söyledi,

"Ben 1995 yılında, 22 yaşında CHP’ye kayıt olmuş bir bireyim. 6 kez üst üste seçildim. Sonradan partiye üye olmuş olanlar ile beni karıştırmayın! Eski ülkücü, türkücü falan değilim! Altı ok yaşam felsefemdir! Türk Milliyetçiyim, laik, devrimci, halkçı ve tabii ki Devletini çok seven Cumhuriyetçi bir vatandaşım! KK yeniden mahkeme kararı ile CHP’nin başına gelirse de 30 yıllık partim ile vedalaşacağım!!!"