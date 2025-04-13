Tanju Özcan öyle bir cümle kurdu ki.... Rasim Ozan Kütahyalı'ya ağır sözler

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Tanju Özcan öyle bir cümle kurdu ki.... Rasim Ozan Kütahyalı'ya ağır sözler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya seslenerek, "Bolu’da çok güzel bir barınak yaptım, seni orada misafir etmekten mutluluk duyarım" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, "Bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğu, padişahlık koltuğudur. Padişahlık koltuğunu CHP'ye vermezler. Milis gücün mü var, ayrı istihbarat gücün mü var, ayrı polisin mi var ya da elinde silahlı mücadeleye hazır milyonların mı var? Hiçbiri yok" demişti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın videosunu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı.

"Sevgili Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu’da çok güzel bir barınak yaptım. Eğer can dostlarımıza zarar vermeyeceğini, kafalarını şişirmeyeceğini taahhüt edersen seni orada misafir etmekten mutluluk duyarım."

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