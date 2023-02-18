Bolu Belediye Başkanı profil fotoğrafına Süleyman Soyla koydu. Deprem tatbikatında başını tutmuştu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sosyal medya hesabından paylaşım gündem oldu.

PROFİL FOTOĞRAFINA SÜLEYMAN SOYLU'NUN O GÖRÜNTÜSÜNÜ KOYDU

Özcan, Profil resmini Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeni ile on binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesinden önce düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yer aldığı deprem tatbikatındaki görseli ile değiştirdi.

Tanju Özcan'ın #YeniProfilResmi etiketi ile paylaştığı görselde çök, kapan, tutun yapan kişinin Süleyman Soylu olması ise dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Kasım ayında ülke genelinde deprem tatbikatı yapılmıştı.

Eş zamanlı deprem provasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılmış, Soylu'nun bu fotoğrafı gündem olmuştu...