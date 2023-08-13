Tanju Özcan Serenay Sarıkaya'yı gazoz içmeye davet etti

Tanju Özcan, Kimler Geldi Kimler Geçti çekimleri için Bolu'da bulunan Serenay Sarıkaya'nın "Bolu'yu seviyorum" paylaşımına sessiz kalmadı. Oyuncuya bir davette bulunan Özcan,'' Kendisini Bolu Belediye Başkanlığı'na davet ediyorum. Çayımız, kahvemiz, gazozumuz meşhurdur" dedi.

Tanju Özcan Serenay Sarıkaya'yı gazoz içmeye davet etti

Editör: Osmancan EROK

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, kısa bir tatilin ardından dijitalde yayınlanacak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin çekimlerine başladı. Çekimler için Bolu'ya giden Sarıkaya, "Bolu'yu seviyorum" diye paylaşım yapınca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan davet gecikmedi.

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"BOLU PAYLAŞIMI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Dizi çekimleri için Bolu'ya giden Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından setteki fotoğraflarını paylaşarak "Bolu'yu seviyorum" notunu düştü. Sarıkaya'nın paylaşımına sessiz kalmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Dizi çekimleri için Bolu'da bulunan Serenay Sarıkaya hanımefendinin 'Bolu'yu seviyorum' paylaşımı bizleri mutlu etti. Bolu halkının temsilcisi olarak kendisini Bolu Belediye Başkanlığı'na davet ediyorum. Çayımız, kahvemiz, gazozumuz meşhurdur" dedi.

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