Tanju Özcan sinirden deliye döndü! Çerçioğlu'na verdi veriştirdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AKP'ye geçmesine sert tepki gösterdi.

Özcan, "Tek derdi Aydın'a hizmet etmekmiş' ama bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayelerinde yapabiliyormuş. O zaman sormazlar mı; 16 yıldır nasıl hizmet ediyordunuz Aydın'a ya da farklı şekilde sorayım; 16 yıldır Cumhurbaşkanı'nın himayesine ihtiyaç duymadınız da bugün niye zatıalilerinin himayesine ihtiyaç duyuyorsunuz? Sizin derdiniz, hizmet etmek mi yoksa himaye altına girip günü kurtarmak mı?" dedi.

ÇERÇİOĞLU NE DEDİ?

CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geçtiğimiz günlerde rozetini takarak AKP'ye geçti. Bu törenin ardından sessizliğini ilk kez bozan Çerçioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tv100'e konuşan Çerçioğlu, kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uzak olmadığını söyledi.

Çerçioğlu, "Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğinde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı" dedi.