Tanju Özcan: Tüm oklar Turizm Bakanlığı’nı gösteriyor ama yapılan işlem yok

Kaynak: Haber Merkezi
Tanju Özcan: Tüm oklar Turizm Bakanlığı’nı gösteriyor ama yapılan işlem yok

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'indeki yangın faciasıyla ilgili "Soruşturma dosyasına göre tüm oklar Turizm Bakanlığı’nı gösteriyor. Ama ne hikmetse Turizm Bakanlığı’nın tek bir bürokratı ile ilgili bile tek bir işlem dahi yapılmıyor" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dava dosyasında Bolu Belediyesi'nin doğrudan ya da dolaylı şekilde suçlanmadığını belirterek Grand Kartal Otel yangını faciası soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Tanju Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u etiketleyerek yaptığı açıklamada "Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kartalkaya’daki yangın faciası ile ilgili savcılık dosyası, 19 gün sonra avukatların incelemesine açılmış. Dosya kapsamında şüpheli ve tanık olanların bir tanesi bile doğrudan veya dolaylı olarak Bolu Belediyesi’ni suçlamıyor. (Otel sahibi, otel çalışanları, bürokratlar, tanıklar) Yine dosyaya sunulan hiçbir bilgi, belge ve mevzuat hükmü de Bolu Belediyesi ve itfaiyesinin ihmali ve kusuru olduğuna dair tek bir hüküm içermiyor." dedi.

"TÜM OKLAR TURİZM BAKANLIĞI'NI GÖSTERİYOR"

Özcan "Tüm şüpheli ve tanıklar hatta tutuklanan devlet bürokratları dahi yanan otelin yangın dahil tüm denetimlerinin Turizm Bakanlığı’na ait olduğu ve bu denetimlerin yangından kısa bir süre önce yapıldığını açık açık anlatıyorlar. Hani bu facianın sorumluları 'Ucu nereye giderse gitsin' ortaya çıkartılacaktı. Soruşturma dosyasına göre tüm oklar Turizm Bakanlığı’nı gösteriyor. Ama ne hikmetse Turizm Bakanlığı’nın tek bir bürokratı ile ilgili bile tek bir işlem dahi yapılmıyor." cümlelerine yer verdi.

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