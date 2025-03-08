Tanju Özcan ‘Yüreğim sıkılıyor’ diyerek açıkladı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından vatandaşın yaşadığı sıkıntılardan dert yanarak isyan etti.

Küçük bir şehrin belediye başkanı olduğu için daha çok insanla görüştüğünü belirten Özcan, sokakta dertsiz sıkıntısız tek insan göremediğini ifade etti.

"KARA KARA DÜŞÜNEN İNSANLARI GÖRMEKTEN İÇİM KARARIYOR!"

“Kimsenin yüzü gülmüyor” diyen Özcan, “Herkeste bir düşünce, geçim hesabı yapan, hayali kalmayan kara kara düşünen insanları görmekten içim kararıyor! Yüreğim sıkılıyor…Kahkaha atan insan görmeyi özledim” dedi.

"YÜREĞİM SIKILIYOR"

Özcan, X hesabında paylaştığı mesajda şunları söyledi, “Benim diğer siyasilere göre avantajım şu; daha küçük bir şehirde yaşadığım için çok sayıda insanla görüşüyorum.Kim olduklarını, dünya görüşlerini biliyorum. Yeminle söylüyorum sokakta dertsiz herhangi bir sıkıntısı olmayan neredeyse tek insan göremiyorum! Kimsenin yüzü gülmüyor,herkeste bir düşünce, geçim hesabı yapan, hayali kalmayan kara kara düşünen insanları görmekten içim kararıyor! Yüreğim sıkılıyor…Kahkaha atan insan görmeyi özledim.”