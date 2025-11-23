Türkiye siyasetinde inanılması zor günler yaşanıyor. MHP'nin İmralı ile görüşme talebinin ardından TBMM'de kurulan süreç komisyonu PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşme kararı aldı. CHP ise komisyonda yapılan İmralı oylamasına katılmadı ve temsilci de göndermeyeceğini açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise CHP'nin bu kararına sosyal medyadan yaptığı "CHP bu gün verdiği karar ile Türk milletine güven vermiştir.Teröristler ile iş tutanlar sandığın en dibini görecektir! Sn Özgür Özel bu günden sonra 2. bir Ecevit gibi anılacaktır" ve “Niye herkes CHP’nin teröristin ayağına gitmeyi reddetmesini tartışıyor da, AKP’nin teröristin ayağına gitmesini tartışmıyor?” paylaşımlarıyla destek verdi.

Özcan bu paylaşımların ardından hem PKK hem de FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Özcan, Emniyet’e başvurduğunu söyledi.

"ÇOK GARİP DEĞİL Mİ?"

Tehdit edildiğini belirten Özcan şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda yaptığım paylaşımlar ile terörist başının ayağına gidilmesine dönük eleştirilerim sonrasında 2 gündür hem Pkk’lı, hem de Fetö’cü alçaklar arayarak ve mesajlar ile bana hakaret edip tehditler savuruyorlar! Sakın çok garip değil mi? Demeyin.İkisinin de ipi Türkiye düşmanı ABD’nin elinde! Korkmam, korkmuyorum da bu alçaklardan! Sadece Devletin arşivinde bulunsun diye Emniyetle paylaşıyorum! Ne zormuş bu devirde Türk Milliyetçisi olmak?”