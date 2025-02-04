Tanju Özcan'dan AKP'li üyeye sert tepki! '78 insan ölmüş sen neye gülüyorsun terbiyesiz'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otel yangınına ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle AKP'li Belediye Meclis Üyesi Selami Konyalıoğlu’na tepki gösterdi. Konyalıoğlu, gülerek karşılık verdi. Konyalıoğlu'nun gülmesine sinirlenen Özcan, "78 insan ölmüş, sen neye gülüyorsun? Utanma duygunu yitirdin mi tamamen" dedi. Özcan, 'İnsanlara sen nasıl böyle bir ortamda suç atıyorsun' diyerek Konyalıoğlu'nun iddialarına yanıt verdi. Konyalıoğlu'nun Özcan'ın konuşmasını gülerek dinlemesi ise Özcan'ın ifadelerinin sertleşmesine neden oldu.

Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı 1’inci oturumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP Belediye Meclis Üyesi Selami Konyalıoğlu'nun açıklamaları karşısında çileden çıktı. AKP'li Konyalıoğlu’nun "Sayın Bakan, tane tane açıkladı, akıl var nizam var, olay belli yani. 'Genel bir açlık var, güce karşı boyun bükme var’ diyor" sözlerine Tanju Özcan sert ifadeler kullandı.

Tanju Özcan'ın açıklamaları sırasında Konyaloğlu'nun tebessüm etmesi Tanju Özcan'ı iyice sinirlendirdi.

'78 İNSAN ÖLMÜŞ, SEN NEYE GÜLÜYORSUN?'

"Bu kadar ucuz mu bu işler ya, ağzı olan konuşacak mı?" diyen Başkan Özcan "Neye gülüyorsun? 78 insan ölmüş, sen neye gülüyorsun. Sen neye gülüyorsun ya? Utanma duygunu yitirdin mi tamamen? İnsanlara sen nasıl böyle bir ortamda suç atıyorsun? Ne demek, ‘Buralara gittiğin zaman paranı vereceksin?’ Birisi buralara gitmiş para mı vermemiş, biri bunlara, otel sahiplerine gebe mi kalmış?"

'SENİN GİBİ BİRİYLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN UTANIYORUM'

Konyalıoğlu'nun açıklamalarına açıklık getirmesini isteyen Tanju Özcan "Karnından konuşma, ağzınla konuş. Ne demek istiyorsan anlat, anlatacağın bir şey yoksa, gereksiz şartsız özür dile, bu itfaiye çalışanlarımızdan ve başkan yardımcımızdan ve ölen insanların ailelerden de özür dile. Terbiyesiz. Senin gibi bir belediye meclis üyesiyle çalıştığım için utanıyorum. İnsanlık adına utanıyorum” diye konuştu.