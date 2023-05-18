Tanju Özcan’dan Bahçeli’ye açık mektup: İkinci turda Erdoğan’ı desteklemeyin

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ikinci tur seçimleri öncesinde Cumhur İttifakından Bahçeli'ye açık bir mektup yazarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini geri çekmesini söyledi.

Tanju Özcan’dan Bahçeli’ye açık mektup: İkinci turda Erdoğan’ı desteklemeyin

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Cumhur İttifakı ortağı ve MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, "28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermemek suretiyle Türkiye’nin ilelebet Türk Yurdu kalacağını bütün dünyaya göstermenizi beklerim" dedi.

İşte Tanju Özcan'ın o paylaşımı:

Sayın Devlet Bahçeli

Öncelikle 14 Mayıs seçimlerinde partinizin elde ettiği başarıdan dolayı zatıâlinizi ve partinizi kutlarım. Ancak tarihi sorumluluğum gereği birkaç hususu sizlere haddimi aşmadan hatırlatmak isterim. AKP hiçbir zaman gerçek anlamda Büyük Türk Milliyetçisi Atatürk’ü içselleştirememiştir. AKP kurulduğundan bu yana hiçbir zaman Türk Milliyetçisi olmamıştır. Bunların nihai amacı, Türkiye’yi Türk Milliyetçiliği ’ne dayalı bir devlet olarak yönetmek değil, ümmet esasına dayalı bir devlete dönüştürmektir. Sizin de hassasiyetle üzerinde durduğunuz sığınmacılar meselesi, üniter yapıyı bozmaya dönük gizli bir istila girişimidir. Tüm bu sebeplerle, muhalefetin de hatalarını görüp söyleyen ve bu yüzden halen siyasi bedel ödemekte olan samimi bir Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi olarak; 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermemek suretiyle Türkiye’nin ilelebet Türk Yurdu kalacağını bütün dünyaya göstermenizi bekler, saygılarımı sunarım.

3.png

İlgili Haberler
Devlet Bahçeli'den flaş çıkış: Sinan Oğan'a Cumhur İttifakı kapılarını kapattı
Memurlar da sosyal yardım kapsamına alındı. Bakan bir de vaat olarak açıkladı
Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
Kartal Belediyesi Güncel
Kartal Belediyesi
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor Spor
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf Spor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir' Siyaset
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir'
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti Spor
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı Spor
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı
Trezeguet: Bir şey değişmiyor Spor
Trezeguet: Bir şey değişmiyor