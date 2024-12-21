Tanju Özcan’dan Bahçeli’ye 'Öcalan' önerisi. Bahçeli çok kızacak

DEM Parti, İmralı’ya PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidebilmek için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

DEM Parti’nin talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği ve DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın haftaya Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gideceği öne sürüldü

Bahçeli ise bu görüşme için, “2025 yılına giriyoruz. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var” ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bahçeli’nin DEM Parti ile Öcalan görüşmesi hakkında söylediklerine tepki gösterdi.

Bahçeli’nin sık sık DEM Parti ile Öcalan’ın görüşmesini istemesinden rahatsız olan Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Bahçeli’ye bir öneride bulundu.

"MADEM BU KADAR ÇOK İSTİYORSUNUZ ÖCALAN İLE SİZ GÖRÜŞÜN"

X (Twitter) platformundan paylaşımda bulunan Özcan, “Sayın Bahçeli; en az onuncu kez DEM heyeti Öcalan ile derhal görüşmeli diyorsunuz. Ama tüm çağrılarınıza rağmen ya Öcalan, DEM ile görüşmek istemiyor ya da DEM, Öcalan ile görüşmek istemiyor.

Size bir teklifim var. Madem terörist başı Öcalan’ın vereceği mesajları bu kadar çok merak ediyorsunuz, o halde ya siz gidip Öcalan ile İmralı’da görüşün ya da özel bir izin çıkartıp meclisteki makam odanıza davet edin vereceği çok önemli mesajı terörist başından dinleyin. Yeter artık, Türk Milleti sizin bu terörist başı Öcalan ısrarınızdan artık çok sıkıldı!!!” ifadelerini kullandı.