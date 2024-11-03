Tanju Özcan'dan bomba çıkış: Nereden biliyorsunuz aday olmayacağımı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100 ekranlarında Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk oldu ve dikkat çekici ifadelerle adaylık konusunu gündeme getirdi. Özcan, “Gerektiği takdirde ben 100 bin imza toplayıp aday olmaktan çekinmem ama inşallah gerekmez,” diyerek sorumluluk almaktan kaçınmayacağını vurguladı.

Programda, AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan ile gerçekleştirdiği diyalog sırasında, Özcan, “Aynı şeyleri ben söylüyorsam Mansur Bey de söylüyor. Benimle ilgili müeyyide uygulanacağı, tehditle yayınlarda açıklayanlar…” dedi. Turan ise, “Ama senin Cumhurbaşkanı adayın olma durumun yok başkan,” diyerek yanıtladı.

Özcan, bu duruma tepki göstererek, “Nerden biliyorsunuz?” diye sordu. Ali Turan, “Genel başkanınız dedi ya, 2 tane forvetimiz var diye,” yanıtını verdi. Özcan, buna karşı çıkarak, “Bir takım 2 tane forvetten oluşmaz. Bunun 6, 8 numarası var, kalecisi var…” dedi.

Başak Şengül, “Ne zaman gerekir peki?” diye sorduğunda, Özcan, “Bu ülkeyi gerçekten yönetemeyecek veya benim tereddütle karşılayacağım bir geçmişi olan birilerini muhalefet aday gösterirse, bu durumda tarihi vazife sayıp bunu yapmaya çalışırım,” şeklinde cevapladı.