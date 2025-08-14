Tanju Özcan'dan çarpıcı itiraf. "Zoru görünce topuklamadım"

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ihraç edildiği dönemde 'Ankara'dan birilerinin' kendisine "AKP’ye geç kendini kurtar" dediğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Özcan, ihraç edildiği dönemde kendisine edilen teklifi ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"TOPUKLU EFE’ LAKABI TAKILANLAR GİBİ ZORU GÖRÜNCE TOPUKLAMADIM"

"Geçen dönem

@kilicdarogluk

, beni Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç etti. Hemen akabinde hakkımda çok sayıda şikayet oldu. İçişleri Bakanlığı 4 ay süreyle bütün ihalelerimi, iş ve işlemlerimi tek tek inceledi.