Tanju Özcan’dan CHP’nin yeni MYK’sı hakkında olay yorum ‘Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır’

CHP'de 38. Olağan Kurultay sonrası yeni MYK üyeleri açıklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında 17 kişilik yeni yönetim kurulu belirlendi.

CHP ile ilgili sivri çıkışlarıyla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni MYK listesine tepki gösterdi. Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin yeni MYK'sını inceledim. 1-2 isim dışındaki arkadaşların isimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım" ifadelerini kullandı.

Özcan, bu listenin özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir mesaj olduğunu savundu. Özcan, "Bu mesaj başta Sn. Ekrem İmamoğlu'na verilmiştir. Ben ve benim gibi değişim isteyenler de payını almıştır. Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır. Siyasi bir resttir" dedi.

Özcan, ayrıca "Ben bu resti görüyorum…Mevzu memleket ise koltuk teferruattır!" şeklinde de tweet attı.

Özcan, seçimlerde alınan yenilgi sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırmış ve İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanı olmaya davet etmişti.

İŞTE CHP'NİN YENİ MYK LİSTESİ

Ahmet Akın: Yerel yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal politikalar

Aysu Bankoğlu: Tanıtım ve halkla ilişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari ve mali işler

Devrim Barış Çelik: Bilgi ve iletişim teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal medya yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi politikaları-parti sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi sendikaları, STK ve meslek kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel sekreter

Semra Dinçer: Doğa hakları

Tahsin Tarhan: Yurt dışı örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-yönetim ve kültür platformu

Zeynel Emre: Hukuk ve seçim işleri