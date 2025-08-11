Tanju Özcan'dan çok konuşulacak Erdoğan teklifi!

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, Türk Lirası'nın değerini aşağıya çekmeye devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuyla ilgili çok konuşulacak bir öneri sundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, TL'deki değer kaybı karşısında yeni bir banknot basma çağrısında bulunurken, yeni banknoktun üstüne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmnini koymayı teklif etti.

Özcan'ın paylaşımı şöyle:

"Yeni para basıp, sayın Cumhurbaşkanımızın resmini koymayı teklif ediyorum

15 yıl önce 200 TL’lik banknot çıktığında 131 Dolar alınabiliyordu. Şimdi 131 dolar alabilmek için yaklaşık 5.500 TL’ye ihtiyacımız var.

Hükümetin acil olarak 131 Dolara karşı, ‘TL’Yİ KORUMAK İÇİN’ en az 5.500 TL’lik banknotlar basması lazım. Bu banknotu basınca da çocuklarımızın ilerde anlayabilmesi için paranın bir yüzüne Külliye’nin resmini bir yüzüne de Cumhurbaşkanımızın resmini koymak lazım.

Bu devir böyle devam ederse yakında 50.000 ve 100.000 TL tutarlı banknotları görmemiz hayal olmayacak"