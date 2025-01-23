Tanju Özcan'dan dikkat çeken paylaşım: Apar topar binayı yıkmak istiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tanju Özcan'dan dikkat çeken paylaşım: Apar topar binayı yıkmak istiyor

Bolu'daki yangına ilişkin Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken paylaşım geldi.

Bolu'daki yangına ilişkin Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken paylaşım geldi.

ÖZCAN: TURİZM BAKANLIĞI YANAN BİNAYI APAR TOPAR YIKMAK İSTİYOR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya’daki yangına ilişkin, Grand Kartal Otel'in adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan yıkılacağını öne sürdü.

Özcan, şu paylaşımda bulundu;

Kartalkaya’da 80 canımız gitti. Konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapılıyor. Ancak aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Daha bilirkişi raporları çıkmamış, incelemeler sürüyor. Yarın soruşturma veya kovuşturma (dava) aşamasında binada keşif, bilirkişi incelemesi gibi çalışmalar yapılabilir. Turizm Bakanlığının apar topar binayı yıkmaya çalışması delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Bu sebeplerle gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle adli ve idari soruşturma ve sonraki süreç tamamlanmadan otel binasının yıkımı durdurulmalıdır.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILMASINA YA DA YIKILMASINA KARAR VERİLECEK

Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu dün tamamlandı, binanın "ağır hasarlı" olduğu tespit edildi. Otel için kesin raporun hazırlanmasının ardından güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek. Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.

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