Tanju Özcan'dan faciaya ilişkin gündemi sarsacak iddia

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Bolu'daki büyük yangın felaketine ilişkin bomba iddiada bulundu. Özcan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bilirkişiler dosyadan el çektirildi" ifadelerini öne sürdü.

"DOSYADAN EL ÇEKTİRİLMELERİ SAĞLANMIŞTIR"

Kartalkaya'daki yangın faciasında 'ihmal' iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan'dan flaş iddialar geldi. Özcan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Kartalkaya’da gerçekleşen facia sebebiyle 2 gün önce memur belediye başkan yardımcımız ve memur itfaiye müdürümüz suçlama belirtilmeksizin gözaltına alınmıştır. Memurların gözaltına alınması veya haklarında adli soruşturma yürütülebilmesi için “Soruşturma izni kararı” verilmesi yasa gereği zorunludur. Ortada 4483 Sayılı Yasaya göre verilmiş bir soruşturma izni yoktur. Hal böyleyken yapılan soruşturma ve gözaltı kararı tamamen hukuksuz ve keyfidir. Avukatlara gizlilik kararı var denmesine rağmen mahkemece verilmesi gereken gizlilik kararı tebliğ edilmemiştir. Yani soruşturma ile ilgili gizlilik kararı olup olmadığı bile belli değildir. Dün akşam itibarıyla beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır. Avukatlara şüpheliler ile ilgili görüş izni konusunda keyfi zorluklar çıkartılmaktadır. Bu bir hukuk cinayetidir. Türkiye’deki tüm vicdan sahibi hukukçuların bilgisine arz ediyorum."

YAŞANAN GELİŞMELERİ TÜRKİYE’DEKİ VİCDAN SAHİBİ TÜM HUKUKÇULARIN BİLGİSİNE ARZ EDİYORUM!!!



Kartalkaya’da gerçekleşen facia sebebiyle 2 gün önce memur belediye başkan yardımcımız ve memur itfaiye müdürümüz suçlama belirtilmeksizin gözaltına alınmıştır. Memurların gözaltına… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) January 24, 2025

SUÇLU KİM TARTIŞMASI?

Yangının ilk çıktığı andan itibaren ihmaller gündeme gelmişti. Facianın yaşandığı gün bölgeye giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, CHP'li Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'ni suçlamıştı. Ersoy denetim yetkisinin belediyeye bağlı itfaiyede olduğunu belirmişti. Özcan ise bu iddiaları reddetti ve belediyeden otele verilen en son 'uygun' belgesinin 2007 yılında AK Partili başkan döneminde verildiğini söyledi.

Özcan 2012'de yapılan yönetmelik değişikliğine de atıf yaparak, ''İtfaiyenin yetkisi budandı. Yaptırım gücü hiç kalmadı. Yani bakanlar doğruyu söylemiyor.'' demişti.