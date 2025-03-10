Tanju Özcan'dan hükümete yaylım ateşi: Cumhurbaşkanı’nın talimatı yüzünden...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tanju Özcan'dan hükümete yaylım ateşi: Cumhurbaşkanı’nın talimatı yüzünden...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Cumhurbaşkanı’nın talimatı yüzünden belediye alacakları için vatandaşımdan yıllık %54 faiz almak zorunda kalıyorum." diyerek isyan etti.

Tanju Özcan, hükümetin faiz politikalarını eleştiren bir paylaşımda bulundu.

"Kamunun vatandaştan aldığı gecikme zammı ve faizleri düşürülmelidir." diyen Özcan, hükümeti kendi sözleriyle vurdu.

Tanju Özcan ‘Yüreğim sıkılıyor’ diyerek açıkladıTanju Özcan ‘Yüreğim sıkılıyor’ diyerek açıkladı

X hesabından hükümete adeta yaylım ateşinde bulunan Özcan şu ifadeleri kullandı:

Hükümete sesleniyorum!

Hem faiz sebep enflasyon sonuç diyorsunuz, hem de faizin haram olduğundan bahsediyorsunuz. Ama 2024 yılından bu yana kamu alacakları için gecikme zammı ve gecikme faizi adı altında, Aylık %4,5 - Yılık %54 oranında faiz alıyor ve bizlere de zorunlu olarak aldırıyorsunuz.

Tanju Özcan daha fazla dayanamadı! Haberi alıntılayıp...Tanju Özcan daha fazla dayanamadı! Haberi alıntılayıp...

Ben Bolu Belediye Başkanı olarak Cumhurbaşkanı’nın talimatı yüzünden belediye alacakları için vatandaşımdan yıllık %54 faiz almak zorunda kalıyorum. Vicdanen çok rahatsızım. Derhal kamunun vatandaştan aldığı gecikme zammı ve faizleri düşürülmelidir.

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