Tanju Özcan'dan infial yaratacak açıklama: Bildiklerim var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu hakkında "Kent uzlaşısı" soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yolsuzluk soruşturmasında tutuklama kararı verildi.

İBB Medya A.Ş. Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da tutuklanan isimler arasında. İBB soruşturmasında gizli tanık ifadeleri tartışma yarattı.

Tanju Özcan'dan MHP'lileri kan ter içinde bırakacak soru!

Gizli tanığın verdiği ifadeye yönelik gelişmeler devam ederken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Özcan sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Türkiye genelinde tüm Savcılara sesleniyorum! Gizli tanık olmak istiyorum! Melih Gökçek başta olmak üzere bakanlık yapmış ve yapanlar ile ilgili bildiklerim var! Kod adımı “KÖROĞLU” koyun, beşli çete dahil neler anlatacağım neler.. hadi çağrı bekliyorum!"