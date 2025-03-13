Tanju Özcan’dan MHP’li isme zehir zemberek sözler!

Ülkü Ocakları Genel Sekreteri İlhan Durak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında sert ifadeler kullanarak “Esaret günlerin yakındır” ifadesini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sosyal medya hesabından Durak’a aynı sertlikte yanıt verdi.

"SENİN O BOŞ TEHDİTLERİNE PABUÇ BIRAKMAM!!!"

Özcan sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde sandıkta ezip geçtiğim, Ülkü Ocakları Genel Sekreteri İlhan Durak, şahsıma yönelik tehditvari bir açıklama yapmış ve “Esaret günlerin yakındır” şeklinde bitirmiş.

Birader, sen beni “PKK örgütünün önderi” diye bahsettiğiniz terörist başının çocuklarıyla karıştırma. Ben demirden korksam trene binmezdim. 2 kez PKK terör örgütünün ölüm listesine alınmış birisi olarak senin o boş tehditlerine pabuç bırakmam!!!

Bu şahıs hakkında korktuğum için değil, tarihe not düşmek için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağım.

Tarih benim gibi gerçek Türk Milliyetçileriyle, senin gibi çakma Milliyetçileri ayrı sayfalarda yazacak. MHP yönetimine de bu şahıs hakkında Savcılıktan önce gereğini yapmaları için çağrıda bulunuyorum.”